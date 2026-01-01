Bugünkü AstroPepeX Fiyatı

Bugünkü AstroPepeX (APX) fiyatı $ 0,00000462 olup, son 24 saatte % 11,65 değişim gösterdi. Mevcut APX / USD dönüşüm oranı APX başına $ 0,00000462 şeklindedir.

AstroPepeX, şu anda piyasa değeri açısından $ 300.494 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 65,00B APX şeklindedir. Son 24 saat içinde APX, $ 0,00000405 (en düşük) ile $ 0,00000474 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00036731 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000405 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, APX, son bir saatte -%0,75 ve son 7 günde -%1,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AstroPepeX (APX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 300,49K$ 300,49K $ 300,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 300,49K$ 300,49K $ 300,49K Dolaşım Arzı 65,00B 65,00B 65,00B Toplam Arz 65.000.000.000,0 65.000.000.000,0 65.000.000.000,0

Şu anki AstroPepeX piyasa değeri $ 300,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APX arzı 65,00B olup, toplam arzı 65000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 300,49K.