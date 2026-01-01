Bugünkü AthenaX9 Fiyatı

Bugünkü AthenaX9 (AIX9) fiyatı $ 0,00049533 olup, son 24 saatte % 0,68 değişim gösterdi. Mevcut AIX9 / USD dönüşüm oranı AIX9 başına $ 0,00049533 şeklindedir.

AthenaX9, şu anda piyasa değeri açısından $ 207.413 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 418,78M AIX9 şeklindedir. Son 24 saat içinde AIX9, $ 0,00049177 (en düşük) ile $ 0,00049533 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00499035 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00048989 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIX9, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%3,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AthenaX9 (AIX9) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 207,41K$ 207,41K $ 207,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 495,28K$ 495,28K $ 495,28K Dolaşım Arzı 418,78M 418,78M 418,78M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki AthenaX9 piyasa değeri $ 207,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIX9 arzı 418,78M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 495,28K.