Bugünkü Attention Token Fiyatı

Bugünkü Attention Token (ATTN) fiyatı $ 0,01091648 olup, son 24 saatte % 1,00 değişim gösterdi. Mevcut ATTN / USD dönüşüm oranı ATTN başına $ 0,01091648 şeklindedir.

Attention Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.557.525 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 234,28M ATTN şeklindedir. Son 24 saat içinde ATTN, $ 0,01073193 (en düşük) ile $ 0,01092316 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0116776 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01065233 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ATTN, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde +%1,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Attention Token (ATTN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,56M$ 2,56M $ 2,56M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,92M$ 10,92M $ 10,92M Dolaşım Arzı 234,28M 234,28M 234,28M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

