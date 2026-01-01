Bugünkü AU79 Fiyatı

Bugünkü AU79 (AU79) fiyatı $ 0,00649143 olup, son 24 saatte % 0,21 değişim gösterdi. Mevcut AU79 / USD dönüşüm oranı AU79 başına $ 0,00649143 şeklindedir.

AU79, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.440.174 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,87M AU79 şeklindedir. Son 24 saat içinde AU79, $ 0,00626153 (en düşük) ile $ 0,00662472 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03850425 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00559043 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AU79, son bir saatte +%0,55 ve son 7 günde +%4,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AU79 (AU79) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,44M$ 6,44M $ 6,44M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,44M$ 6,44M $ 6,44M Dolaşım Arzı 999,87M 999,87M 999,87M Toplam Arz 999.870.079,9575619 999.870.079,9575619 999.870.079,9575619

Şu anki AU79 piyasa değeri $ 6,44M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AU79 arzı 999,87M olup, toplam arzı 999870079.9575619. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,44M.