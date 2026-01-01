Bugünkü Aubrai by Bio Fiyatı

Bugünkü Aubrai by Bio (AUBRAI) fiyatı $ 3,33 olup, son 24 saatte % 3,09 değişim gösterdi. Mevcut AUBRAI / USD dönüşüm oranı AUBRAI başına $ 3,33 şeklindedir.

Aubrai by Bio, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.589.704 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,38M AUBRAI şeklindedir. Son 24 saat içinde AUBRAI, $ 3,29 (en düşük) ile $ 3,45 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 27,72 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2,77 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AUBRAI, son bir saatte -%0,51 ve son 7 günde -%0,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Aubrai by Bio (AUBRAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,59M$ 4,59M $ 4,59M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,66M$ 6,66M $ 6,66M Dolaşım Arzı 1,38M 1,38M 1,38M Toplam Arz 2.000.000,0 2.000.000,0 2.000.000,0

Şu anki Aubrai by Bio piyasa değeri $ 4,59M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AUBRAI arzı 1,38M olup, toplam arzı 2000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,66M.