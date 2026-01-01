Bugünkü AURO USDA Fiyatı

Bugünkü AURO USDA (USDA) fiyatı $ 0,975674 olup, son 24 saatte % 0,45 değişim gösterdi. Mevcut USDA / USD dönüşüm oranı USDA başına $ 0,975674 şeklindedir.

AURO USDA, şu anda piyasa değeri açısından $ 226.044 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 231,54K USDA şeklindedir. Son 24 saat içinde USDA, $ 0,973789 (en düşük) ile $ 0,988459 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,034 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,93136 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDA, son bir saatte -%0,50 ve son 7 günde -%1,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AURO USDA (USDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 226,04K$ 226,04K $ 226,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,87M$ 9,87M $ 9,87M Dolaşım Arzı 231,54K 231,54K 231,54K Toplam Arz 10.106.600,18948928 10.106.600,18948928 10.106.600,18948928

Şu anki AURO USDA piyasa değeri $ 226,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDA arzı 231,54K olup, toplam arzı 10106600.18948928. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,87M.