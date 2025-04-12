Austin Capitals Fiyatı (AUX)
Bugün için canlı Austin Capitals (AUX) fiyatı, 4.05 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 39.66M USD. AUX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Austin Capitals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Austin Capitals fiyat değişimi +1.28%
- Dolaşımdaki arz: 9.79M USD.
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Gün içerisinde, Austin Capitals / USD fiyat değişimi, $ +0.051134.
Son 30 gün içerisinde, Austin Capitals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Austin Capitals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Austin Capitals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.051134
|+1.28%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Austin Capitals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.38%
+1.28%
+3.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies
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