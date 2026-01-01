Bugünkü automation Fiyatı

Bugünkü automation (AUTO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut AUTO / USD dönüşüm oranı AUTO başına -- şeklindedir.

automation, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.422 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B AUTO şeklindedir. Son 24 saat içinde AUTO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000194 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AUTO, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

automation (AUTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,42K$ 32,42K $ 32,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,42K$ 32,42K $ 32,42K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki automation piyasa değeri $ 32,42K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AUTO arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,42K.