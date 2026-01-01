Bugünkü Awoke Fiyatı

Bugünkü Awoke (AWOKE) fiyatı $ 0,01219791 olup, son 24 saatte % 1,38 değişim gösterdi. Mevcut AWOKE / USD dönüşüm oranı AWOKE başına $ 0,01219791 şeklindedir.

Awoke, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.196,86 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,91K AWOKE şeklindedir. Son 24 saat içinde AWOKE, $ 0,01190744 (en düşük) ile $ 0,01229558 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6,33 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01165101 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AWOKE, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Awoke (AWOKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,20K$ 12,20K $ 12,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,20K$ 12,20K $ 12,20K Dolaşım Arzı 999,91K 999,91K 999,91K Toplam Arz 999.914,284938 999.914,284938 999.914,284938

