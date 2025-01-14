AxonDAO Governance Token Logosu

AxonDAO Governance Token Fiyatı (AXGT)

USD

AxonDAO Governance Token (AXGT) Canlı Fiyat Grafiği

$0.22616
$0.22616$0.22616
-3.80%(1D)

Bugünkü AxonDAO Governance Token (AXGT) Fiyatı

Bugün için canlı AxonDAO Governance Token (AXGT) fiyatı, 0.22616 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 73.52M USD. AXGT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AxonDAO Governance Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 299.04K USD
- Gün içindeki AxonDAO Governance Token fiyat değişimi -3.81%
- Dolaşımdaki arz: 324.35M USD.

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USD Bazında AxonDAO Governance Token (AXGT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AxonDAO Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0089720537707986.
Son 30 gün içerisinde, AxonDAO Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0.1009657622.
Son 60 gün içerisinde, AxonDAO Governance Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0800643037.
Son 90 gün içerisinde, AxonDAO Governance Token / USD fiyat değişimi, $ +0.03742695140144908.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0089720537707986-3.81%
30 Gün$ -0.1009657622-44.64%
60 Gün$ -0.0800643037-35.40%
90 Gün$ +0.03742695140144908+19.83%

AxonDAO Governance Token (AXGT) Fiyat Analizi

En güncel AxonDAO Governance Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.211401
$ 0.211401$ 0.211401

$ 0.244993
$ 0.244993$ 0.244993

$ 0.971095
$ 0.971095$ 0.971095

+5.28%

-3.81%

-30.03%

AxonDAO Governance Token (AXGT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 73.52M
$ 73.52M$ 73.52M

$ 299.04K
$ 299.04K$ 299.04K

324.35M
324.35M 324.35M

AxonDAO Governance Token (AXGT) Nedir?

AxonDAO Funds, Builds, and Supports DeSci using AI & Biometric Algorithms

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AxonDAO Governance Token (AXGT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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AXGT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AXGT / AUD
A$0.3663792
1 AXGT / GBP
0.1854512
1 AXGT / EUR
0.2193752
1 AXGT / USD
$0.22616
1 AXGT / MYR
RM1.01772
1 AXGT / TRY
8.0241568
1 AXGT / JPY
¥35.6247232
1 AXGT / RUB
23.23794
1 AXGT / INR
19.5945024
1 AXGT / IDR
Rp3,707.5403904
1 AXGT / PHP
13.2620224
1 AXGT / EGP
￡E.11.4233416
1 AXGT / BRL
R$1.3773144
1 AXGT / CAD
C$0.3234088
1 AXGT / BDT
27.489748
1 AXGT / NGN
350.6339408
1 AXGT / UAH
9.589184
1 AXGT / VES
Bs11.98648
1 AXGT / PKR
Rs63.030792
1 AXGT / KZT
120.1045296
1 AXGT / THB
฿7.8500136
1 AXGT / TWD
NT$7.4791112
1 AXGT / CHF
Fr0.2058056
1 AXGT / HKD
HK$1.7595248
1 AXGT / MAD
.د.م2.2751696