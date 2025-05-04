b14g dualCORE Fiyatı (DUALCORE)
Bugün için canlı b14g dualCORE (DUALCORE) fiyatı, 0.753925 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.27M USD. DUALCORE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
b14g dualCORE Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki b14g dualCORE fiyat değişimi -9.88%
- Dolaşımdaki arz: 12.29M USD.
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Gün içerisinde, b14g dualCORE / USD fiyat değişimi, $ -0.0826798463000557.
Son 30 gün içerisinde, b14g dualCORE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, b14g dualCORE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, b14g dualCORE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0826798463000557
|-9.88%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel b14g dualCORE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.50%
-9.88%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.
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|1 DUALCORE / VND
₫19,839.536375
|1 DUALCORE / AUD
A$1.16858375
|1 DUALCORE / GBP
￡0.56544375
|1 DUALCORE / EUR
€0.663454
|1 DUALCORE / USD
$0.753925
|1 DUALCORE / MYR
RM3.21925975
|1 DUALCORE / TRY
₺29.07888725
|1 DUALCORE / JPY
¥109.2437325
|1 DUALCORE / RUB
₽62.34205825
|1 DUALCORE / INR
₹63.80467275
|1 DUALCORE / IDR
Rp12,359.424252
|1 DUALCORE / KRW
₩1,055.917198
|1 DUALCORE / PHP
₱41.9634655
|1 DUALCORE / EGP
￡E.38.26169375
|1 DUALCORE / BRL
R$4.25967625
|1 DUALCORE / CAD
C$1.0404165
|1 DUALCORE / BDT
৳91.9034575
|1 DUALCORE / NGN
₦1,208.210048
|1 DUALCORE / UAH
₴31.36328
|1 DUALCORE / VES
Bs66.3454
|1 DUALCORE / PKR
Rs212.546536
|1 DUALCORE / KZT
₸388.0150405
|1 DUALCORE / THB
฿24.9549175
|1 DUALCORE / TWD
NT$23.15303675
|1 DUALCORE / AED
د.إ2.76690475
|1 DUALCORE / CHF
Fr0.6182185
|1 DUALCORE / HKD
HK$5.84291875
|1 DUALCORE / MAD
.د.م6.9813455
|1 DUALCORE / MXN
$14.7618515