Bugünkü Baby Bottle Fiyatı

Bugünkü Baby Bottle (BOTT) fiyatı $ 0.00282026 olup, son 24 saatte % 0.68 değişim gösterdi. Mevcut BOTT / USD dönüşüm oranı BOTT başına $ 0.00282026 şeklindedir.

Baby Bottle, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,820,256 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.00B BOTT şeklindedir. Son 24 saat içinde BOTT, $ 0.00281652 (en düşük) ile $ 0.00288111 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.0179168 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00281652 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOTT, son bir saatte -0.04% ve son 7 günde -5.59% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Baby Bottle (BOTT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Şu anki Baby Bottle piyasa değeri $ 2.82M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOTT arzı 1.00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2.82M.