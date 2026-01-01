Bugünkü Baby Dust Fiyatı

Bugünkü Baby Dust (BABYDUST) fiyatı $ 0,00001998 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BABYDUST / USD dönüşüm oranı BABYDUST başına $ 0,00001998 şeklindedir.

Baby Dust, şu anda piyasa değeri açısından $ 19.980,84 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BABYDUST şeklindedir. Son 24 saat içinde BABYDUST, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00009999 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000197 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABYDUST, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Baby Dust (BABYDUST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,98K$ 19,98K $ 19,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,98K$ 19,98K $ 19,98K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Baby Dust piyasa değeri $ 19,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYDUST arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,98K.