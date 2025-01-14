Baby Miggles Fiyatı (BABYMIGGLES)
Bugün için canlı Baby Miggles (BABYMIGGLES) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 94.62K USD. BABYMIGGLES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Baby Miggles Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 423.21 USD
- Gün içindeki Baby Miggles fiyat değişimi -6.19%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
MEXC'deki BABYMIGGLES / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BABYMIGGLES fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Baby Miggles / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Baby Miggles / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Baby Miggles / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Baby Miggles / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-6.19%
|30 Gün
|$ 0
|-40.16%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Baby Miggles fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.09%
-6.19%
-8.29%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Baby Miggles 2% ($BABYMIGGLES) is a groundbreaking token built on the Ethereum Layer-2 Base Chain, designed to reward holders with passive income in the form of $MIGGLES tokens. Unlike other passive-income tokens, $BABYMIGGLES offers a unique and efficient reward mechanism, directly sending $MIGGLES to your wallet simply by holding. This innovative approach eliminates the need for complex staking or farming procedures, making it accessible to a broader range of users. The project's core functionality is powered by a 2% buy/sell tax, strategically distributed to reward holders and maintain robust liquidity. This automatic reward system ensures consistent passive income for long-term holders. To ensure smooth transactions on exchanges, it's recommended to set a slippage tolerance of 3% or higher when buying or selling $BABYMIGGLES.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BABYMIGGLES / AUD
A$--
|1 BABYMIGGLES / GBP
￡--
|1 BABYMIGGLES / EUR
€--
|1 BABYMIGGLES / USD
$--
|1 BABYMIGGLES / MYR
RM--
|1 BABYMIGGLES / TRY
₺--
|1 BABYMIGGLES / JPY
¥--
|1 BABYMIGGLES / RUB
₽--
|1 BABYMIGGLES / INR
₹--
|1 BABYMIGGLES / IDR
Rp--
|1 BABYMIGGLES / PHP
₱--
|1 BABYMIGGLES / EGP
￡E.--
|1 BABYMIGGLES / BRL
R$--
|1 BABYMIGGLES / CAD
C$--
|1 BABYMIGGLES / BDT
৳--
|1 BABYMIGGLES / NGN
₦--
|1 BABYMIGGLES / UAH
₴--
|1 BABYMIGGLES / VES
Bs--
|1 BABYMIGGLES / PKR
Rs--
|1 BABYMIGGLES / KZT
₸--
|1 BABYMIGGLES / THB
฿--
|1 BABYMIGGLES / TWD
NT$--
|1 BABYMIGGLES / CHF
Fr--
|1 BABYMIGGLES / HKD
HK$--
|1 BABYMIGGLES / MAD
.د.م--