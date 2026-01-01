Bugünkü Baby Poo Fiyatı

Bugünkü Baby Poo (BABYPOO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,87 değişim gösterdi. Mevcut BABYPOO / USD dönüşüm oranı BABYPOO başına -- şeklindedir.

Baby Poo, şu anda piyasa değeri açısından $ 42.532 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 888,89B BABYPOO şeklindedir. Son 24 saat içinde BABYPOO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BABYPOO, son bir saatte -%3,43 ve son 7 günde +%44,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Baby Poo (BABYPOO) Piyasa Bilgileri

Şu anki Baby Poo piyasa değeri $ 42,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BABYPOO arzı 888,89B olup, toplam arzı 888888888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 42,53K.