Baby Solana Fiyatı (BABYSOL)
Bugün için canlı Baby Solana (BABYSOL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 244.13K USD. BABYSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Baby Solana Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 106.14 USD
- Gün içindeki Baby Solana fiyat değişimi +26.70%
- Dolaşımdaki arz: 999.99M USD.
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Gün içerisinde, Baby Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Baby Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Baby Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Baby Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+26.70%
|30 Gün
|$ 0
|-3.75%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Baby Solana fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.09%
+26.70%
+0.50%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BABYSOL – The Adorable Token with a Big Destiny! 🌞👶 Born on the Solana blockchain, BABYSOL is the cheeky little sibling of the crypto world, bringing giggles, gains, and good vibes to everyone. With its tiny footprints, BABYSOL is crawling its way into the hearts of Solana lovers, aiming for the moon and beyond! 🌕 🎯 Why BABYSOL? 🍼 BABYSOL is here to make your bags cuter. 🌈 It's not just a token; it’s a lifestyle of smiles and moon dreams. 🚀 From tiny steps to giant leaps, BABYSOL is growing fast! 👶 Join the Family! Let’s make Solana proud by raising this baby to greatness. Adopt BABYSOL today, and together, we’ll send this little rascal to the stars! ⭐ 🎉 BABYSOL: Because even babies deserve their moonshot! 🌌🍼
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