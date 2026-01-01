Bugünkü Bag on Bonk Fiyatı

Bugünkü Bag on Bonk (BAG) fiyatı $ 0,00010942 olup, son 24 saatte % 2,57 değişim gösterdi. Mevcut BAG / USD dönüşüm oranı BAG başına $ 0,00010942 şeklindedir.

Bag on Bonk, şu anda piyasa değeri açısından $ 109.395 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,78M BAG şeklindedir. Son 24 saat içinde BAG, $ 0,00010838 (en düşük) ile $ 0,00011231 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0010115 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00009736 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAG, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%10,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bag on Bonk (BAG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 109,40K$ 109,40K $ 109,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 109,40K$ 109,40K $ 109,40K Dolaşım Arzı 999,78M 999,78M 999,78M Toplam Arz 999.775.514,28437 999.775.514,28437 999.775.514,28437

Şu anki Bag on Bonk piyasa değeri $ 109,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BAG arzı 999,78M olup, toplam arzı 999775514.28437. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 109,40K.