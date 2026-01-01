Bugünkü BAI Stablecoin Fiyatı

Bugünkü BAI Stablecoin (BAI) fiyatı $ 0,992837 olup, son 24 saatte % 0,51 değişim gösterdi. Mevcut BAI / USD dönüşüm oranı BAI başına $ 0,992837 şeklindedir.

BAI Stablecoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 230.162 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 231,83K BAI şeklindedir. Son 24 saat içinde BAI, $ 0,986097 (en düşük) ile $ 0,992792 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,45 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,814914 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAI, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%3,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BAI Stablecoin (BAI) Piyasa Bilgileri

