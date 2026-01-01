Bugünkü Baked Fiyatı

Bugünkü Baked (BAKED) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3,77 değişim gösterdi. Mevcut BAKED / USD dönüşüm oranı BAKED başına -- şeklindedir.

Baked, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.250 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 69,80M BAKED şeklindedir. Son 24 saat içinde BAKED, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,094376 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAKED, son bir saatte +%0,24 ve son 7 günde +%6,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Baked (BAKED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,25K$ 24,25K $ 24,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 104,22K$ 104,22K $ 104,22K Dolaşım Arzı 69,80M 69,80M 69,80M Toplam Arz 300.000.000,0 300.000.000,0 300.000.000,0

Şu anki Baked piyasa değeri $ 24,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BAKED arzı 69,80M olup, toplam arzı 300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 104,22K.