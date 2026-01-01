Bugünkü balajis Fiyatı

Bugünkü balajis (BALAJIS) fiyatı $ 0,0012623 olup, son 24 saatte % 10,82 değişim gösterdi. Mevcut BALAJIS / USD dönüşüm oranı BALAJIS başına $ 0,0012623 şeklindedir.

balajis, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.262.308 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BALAJIS şeklindedir. Son 24 saat içinde BALAJIS, $ 0,00126231 (en düşük) ile $ 0,00143035 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02405207 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00126508 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BALAJIS, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%22,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

balajis (BALAJIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki balajis piyasa değeri $ 1,26M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BALAJIS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,26M.