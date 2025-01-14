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Banana Tape Wall Fiyatı (BTW)

USD

Banana Tape Wall (BTW) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00030537
$0.00030537$0.00030537
-0.20%(1D)

Bugünkü Banana Tape Wall (BTW) Fiyatı

Bugün için canlı Banana Tape Wall (BTW) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 302.31K USD. BTW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Banana Tape Wall Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 432.39K USD
- Gün içindeki Banana Tape Wall fiyat değişimi -0.30%
- Dolaşımdaki arz: 999.72M USD.

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USD Bazında Banana Tape Wall (BTW) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Banana Tape Wall / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Banana Tape Wall / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Banana Tape Wall / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Banana Tape Wall / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-0.30%
30 Gün$ 0-55.72%
60 Gün$ 0-87.56%
90 Gün$ 0--

Banana Tape Wall (BTW) Fiyat Analizi

En güncel Banana Tape Wall fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 0.01869428
$ 0.01869428$ 0.01869428

+0.37%

-0.30%

-36.59%

Banana Tape Wall (BTW) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 302.31K
$ 302.31K$ 302.31K

$ 432.39K
$ 432.39K$ 432.39K

999.72M
999.72M 999.72M

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Banana Tape Wall (BTW) Kaynağı

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BTW Varlığından Yerel Para Birimlerine

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1 BTW / GBP
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1 BTW / PKR
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1 BTW / KZT
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1 BTW / TWD
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1 BTW / CHF
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1 BTW / HKD
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1 BTW / MAD
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