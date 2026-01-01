Bugünkü Band Fiyatı

Bugünkü Band (BAND) fiyatı $ 0,329799 olup, son 24 saatte % 0,84 değişim gösterdi. Mevcut BAND / USD dönüşüm oranı BAND başına $ 0,329799 şeklindedir.

Band, şu anda piyasa değeri açısından $ 55.891.172 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 169,52M BAND şeklindedir. Son 24 saat içinde BAND, $ 0,316849 (en düşük) ile $ 0,330931 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 22,83 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,203625 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAND, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde +%1,75 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Band (BAND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 55,89M$ 55,89M $ 55,89M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 56,06M$ 56,06M $ 56,06M Dolaşım Arzı 169,52M 169,52M 169,52M Toplam Arz 170.033.703,370856 170.033.703,370856 170.033.703,370856

Şu anki Band piyasa değeri $ 55,89M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BAND arzı 169,52M olup, toplam arzı 170033703.370856. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 56,06M.