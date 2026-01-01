Bugünkü Banmao Fiyatı

Bugünkü Banmao (BANMAO) fiyatı $ 0,00002963 olup, son 24 saatte % 0,55 değişim gösterdi. Mevcut BANMAO / USD dönüşüm oranı BANMAO başına $ 0,00002963 şeklindedir.

Banmao, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.628 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BANMAO şeklindedir. Son 24 saat içinde BANMAO, $ 0,00002893 (en düşük) ile $ 0,00002978 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00012101 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002428 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BANMAO, son bir saatte -%0,05 ve son 7 günde -%4,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Banmao (BANMAO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,63K$ 29,63K $ 29,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,63K$ 29,63K $ 29,63K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Banmao piyasa değeri $ 29,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BANMAO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,63K.