Bugünkü Base Carbon Tonne Fiyatı

Bugünkü Base Carbon Tonne (BCT) fiyatı $ 0,103368 olup, son 24 saatte % 0,56 değişim gösterdi. Mevcut BCT / USD dönüşüm oranı BCT başına $ 0,103368 şeklindedir.

Base Carbon Tonne, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.181.696 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,11M BCT şeklindedir. Son 24 saat içinde BCT, $ 0,103354 (en düşük) ile $ 0,103974 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 8,6 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,103354 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BCT, son bir saatte -- ve son 7 günde -%20,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Base Carbon Tonne (BCT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,18M$ 2,18M $ 2,18M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,18M$ 2,18M $ 2,18M Dolaşım Arzı 21,11M 21,11M 21,11M Toplam Arz 21.106.186,28652228 21.106.186,28652228 21.106.186,28652228

