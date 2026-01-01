Bugünkü Base Index Fiyatı

Bugünkü Base Index (BINDEX) fiyatı $ 0.00006766 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut BINDEX / USD dönüşüm oranı BINDEX başına $ 0.00006766 şeklindedir.

Base Index, şu anda piyasa değeri açısından $ 67,661 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.00B BINDEX şeklindedir. Son 24 saat içinde BINDEX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00064697 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0.00006607 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BINDEX, son bir saatte -- ve son 7 günde 0.00% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Base Index (BINDEX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 67.66K$ 67.66K $ 67.66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 67.66K$ 67.66K $ 67.66K Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Şu anki Base Index piyasa değeri $ 67.66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BINDEX arzı 1.00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 67.66K.