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Base is for everyone Fiyatı (BASEISFOREVERYONE)

USD

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00804152
$0.00804152$0.00804152
-38.50%(1D)

Bugünkü Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Fiyatı

Bugün için canlı Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) fiyatı, 0.00804152 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 8.06M USD. BASEISFOREVERYONE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Base is for everyone Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Base is for everyone fiyat değişimi -38.52%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.

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USD Bazında Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Base is for everyone / USD fiyat değişimi, $ -0.005039173054652744.
Son 30 gün içerisinde, Base is for everyone / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Base is for everyone / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Base is for everyone / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.005039173054652744-38.52%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Fiyat Analizi

En güncel Base is for everyone fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00599301
$ 0.00599301$ 0.00599301

$ 0.01814993
$ 0.01814993$ 0.01814993

$ 0.02107695
$ 0.02107695$ 0.02107695

-17.17%

-38.52%

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Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 8.06M
$ 8.06M$ 8.06M

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1.00B
1.00B 1.00B

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Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kaynağı

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BASEISFOREVERYONE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BASEISFOREVERYONE / VND
206.19261432
1 BASEISFOREVERYONE / AUD
A$0.0125447712
1 BASEISFOREVERYONE / GBP
0.00603114
1 BASEISFOREVERYONE / EUR
0.0069961224
1 BASEISFOREVERYONE / USD
$0.00804152
1 BASEISFOREVERYONE / MYR
RM0.035382688
1 BASEISFOREVERYONE / TRY
0.3056581752
1 BASEISFOREVERYONE / JPY
¥1.1449516176
1 BASEISFOREVERYONE / RUB
0.6607716984
1 BASEISFOREVERYONE / INR
0.6865849776
1 BASEISFOREVERYONE / IDR
Rp136.296928708
1 BASEISFOREVERYONE / KRW
11.4063332136
1 BASEISFOREVERYONE / PHP
0.4558737688
1 BASEISFOREVERYONE / EGP
￡E.0.4110825024
1 BASEISFOREVERYONE / BRL
R$0.046640816
1 BASEISFOREVERYONE / CAD
C$0.0110972976
1 BASEISFOREVERYONE / BDT
0.9764817736
1 BASEISFOREVERYONE / NGN
12.8870182912
1 BASEISFOREVERYONE / UAH
0.3319539456
1 BASEISFOREVERYONE / VES
Bs0.57094792
1 BASEISFOREVERYONE / PKR
Rs2.2550030384
1 BASEISFOREVERYONE / KZT
4.2079665856
1 BASEISFOREVERYONE / THB
฿0.2681042768
1 BASEISFOREVERYONE / TWD
NT$0.2615102304
1 BASEISFOREVERYONE / AED
د.إ0.0295123784
1 BASEISFOREVERYONE / CHF
Fr0.0065136312
1 BASEISFOREVERYONE / HKD
HK$0.0624021952
1 BASEISFOREVERYONE / MAD
.د.م0.0744644752
1 BASEISFOREVERYONE / MXN
$0.1584983592