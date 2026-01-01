Bugünkü Base Velocimeter Fiyatı

Bugünkü Base Velocimeter (BVM) fiyatı $ 0,00201232 olup, son 24 saatte % 0,26 değişim gösterdi. Mevcut BVM / USD dönüşüm oranı BVM başına $ 0,00201232 şeklindedir.

Base Velocimeter, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.035,22 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,98M BVM şeklindedir. Son 24 saat içinde BVM, $ 0,00200109 (en düşük) ile $ 0,00201632 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,787331 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00138317 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BVM, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Base Velocimeter (BVM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,04K$ 12,04K $ 12,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,86K$ 30,86K $ 30,86K Dolaşım Arzı 5,98M 5,98M 5,98M Toplam Arz 15.333.326,21547533 15.333.326,21547533 15.333.326,21547533

