Based ETH Fiyatı (BSDETH)
Bugün için canlı Based ETH (BSDETH) fiyatı, 3,125.98 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 14.09M USD. BSDETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Based ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.76M USD
- Gün içindeki Based ETH fiyat değişimi -6.03%
- Dolaşımdaki arz: 4.50K USD.
MEXC'deki BSDETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BSDETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Based ETH / USD fiyat değişimi, $ -200.837448798097.
Son 30 gün içerisinde, Based ETH / USD fiyat değişimi, $ -617.1253448360.
Son 60 gün içerisinde, Based ETH / USD fiyat değişimi, $ -13.8455906160.
Son 90 gün içerisinde, Based ETH / USD fiyat değişimi, $ +502.598273949119.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -200.837448798097
|-6.03%
|30 Gün
|$ -617.1253448360
|-19.74%
|60 Gün
|$ -13.8455906160
|-0.44%
|90 Gün
|$ +502.598273949119
|+19.16%
En güncel Based ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.46%
-6.03%
-16.57%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BSDETH / AUD
A$5,064.0876
|1 BSDETH / GBP
￡2,532.0438
|1 BSDETH / EUR
€3,032.2006
|1 BSDETH / USD
$3,125.98
|1 BSDETH / MYR
RM14,066.91
|1 BSDETH / TRY
₺110,909.7704
|1 BSDETH / JPY
¥492,560.6686
|1 BSDETH / RUB
₽321,163.1852
|1 BSDETH / INR
₹270,834.9072
|1 BSDETH / IDR
Rp51,245,565.5712
|1 BSDETH / PHP
₱183,307.4672
|1 BSDETH / EGP
￡E.157,893.2498
|1 BSDETH / BRL
R$19,037.2182
|1 BSDETH / CAD
C$4,470.1514
|1 BSDETH / BDT
৳379,962.869
|1 BSDETH / NGN
₦4,846,456.8724
|1 BSDETH / UAH
₴132,541.552
|1 BSDETH / VES
Bs165,676.94
|1 BSDETH / PKR
Rs871,210.626
|1 BSDETH / KZT
₸1,660,082.9388
|1 BSDETH / THB
฿108,502.7658
|1 BSDETH / TWD
NT$103,376.1586
|1 BSDETH / CHF
Fr2,844.6418
|1 BSDETH / HKD
HK$24,320.1244
|1 BSDETH / MAD
.د.م31,447.3588