Based Monsta Fiyatı (MONSTA)
Bugün için canlı Based Monsta (MONSTA) fiyatı, 0.00008053 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 754.95K USD. MONSTA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Based Monsta Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 40.62K USD
- Gün içindeki Based Monsta fiyat değişimi -4.05%
- Dolaşımdaki arz: 9.37B USD.
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Gün içerisinde, Based Monsta / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Based Monsta / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Based Monsta / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Based Monsta / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.05%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Based Monsta fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.25%
-4.05%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party!
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|1 MONSTA / AUD
A$0.0001296533
|1 MONSTA / GBP
￡0.0000660346
|1 MONSTA / EUR
€0.0000781141
|1 MONSTA / USD
$0.00008053
|1 MONSTA / MYR
RM0.000362385
|1 MONSTA / TRY
₺0.0028515673
|1 MONSTA / JPY
¥0.0125803966
|1 MONSTA / RUB
₽0.008254325
|1 MONSTA / INR
₹0.0069722874
|1 MONSTA / IDR
Rp1.3201637232
|1 MONSTA / PHP
₱0.0047150315
|1 MONSTA / EGP
￡E.0.004058712
|1 MONSTA / BRL
R$0.0004888171
|1 MONSTA / CAD
C$0.0001159632
|1 MONSTA / BDT
৳0.009784395
|1 MONSTA / NGN
₦0.1254359439
|1 MONSTA / UAH
₴0.0033911183
|1 MONSTA / VES
Bs0.00434862
|1 MONSTA / PKR
Rs0.0224501534
|1 MONSTA / KZT
₸0.0427437134
|1 MONSTA / THB
฿0.002778285
|1 MONSTA / TWD
NT$0.0026486317
|1 MONSTA / CHF
Fr0.0000732823
|1 MONSTA / HKD
HK$0.0006265234
|1 MONSTA / MAD
.د.م0.0008085212