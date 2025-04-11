Stellar (XLM) Nedir?

Stellar ağı, çeşitli finansal sistemleri birbirine bağlayan ve herkesin kendi topluluklarında düşük maliyetli finansal hizmetler (ödemeler, tasarruflar, krediler, sigorta) oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz, açık kaynaklı bir ağdır. Silikon Vadisi merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Stellar.org tarafından desteklenmektedir. Stellar ağı, paranın doğrudan insanlar, şirketler ve finansal kurumlar arasında e-posta kadar kolay hareket etmesini sağlar. Bu çok yönlü bağlantı, bireylere daha fazla erişim, bankalara daha düşük maliyetler ve işletmeler için daha fazla getiri sağlar.

Stellar, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Stellar yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- XLM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Stellar hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Stellar satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Stellar Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Stellar, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XLM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Stellar fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Stellar Fiyat Geçmişi

XLM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XLM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Stellar fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Stellar (XLM) Satın Alma

Nasıl Stellar satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Stellar Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

XLM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XLM / VND ₫ 5,933.3274 1 XLM / AUD A$ 0.37024 1 XLM / GBP ￡ 0.175864 1 XLM / EUR € 0.203632 1 XLM / USD $ 0.2314 1 XLM / MYR RM 1.022788 1 XLM / TRY ₺ 8.80477 1 XLM / JPY ¥ 33.307716 1 XLM / RUB ₽ 19.354296 1 XLM / INR ₹ 19.930482 1 XLM / IDR Rp 3,922.03331 1 XLM / KRW ₩ 328.69213 1 XLM / PHP ₱ 13.180544 1 XLM / EGP ￡E. 11.88239 1 XLM / BRL R$ 1.356004 1 XLM / CAD C$ 0.321646 1 XLM / BDT ৳ 28.122042 1 XLM / NGN ₦ 369.647616 1 XLM / UAH ₴ 9.57996 1 XLM / VES Bs 16.4294 1 XLM / PKR Rs 64.889188 1 XLM / KZT ₸ 119.585206 1 XLM / THB ฿ 7.754214 1 XLM / TWD NT$ 7.481162 1 XLM / AED د.إ 0.849238 1 XLM / CHF Fr 0.187434 1 XLM / HKD HK$ 1.79335 1 XLM / MAD .د.م 2.15202 1 XLM / MXN $ 4.711304

Stellar Kaynağı

Stellar hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Stellar Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Stellar (XLM) fiyatı nedir? Canlı Stellar (XLM) fiyatı, 0.2314 USD . Stellar (XLM) varlığının piyasa değeri nedir? Stellar varlığının mevcut piyasa değeri, $ 7.12B USD . Mevcut XLM arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.2314 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Stellar (XLM) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Stellar (XLM) arzı, 30.78B USD . Stellar (XLM) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek Stellar (XLM) fiyatı, 0.798392 USD . Stellar (XLM) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Stellar (XLM) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 4.94M USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.