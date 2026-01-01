Bugünkü Based Moron Fiyatı

Bugünkü Based Moron (MORON) fiyatı $ 0,00001295 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MORON / USD dönüşüm oranı MORON başına $ 0,00001295 şeklindedir.

Based Moron, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.951,9 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MORON şeklindedir. Son 24 saat içinde MORON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00035634 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000989 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MORON, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Based Moron (MORON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,95K$ 12,95K $ 12,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,95K$ 12,95K $ 12,95K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

