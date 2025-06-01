Based SPX6900 Fiyatı (SPX6900)
Bugün için canlı Based SPX6900 (SPX6900) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SPX6900 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Based SPX6900 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Based SPX6900 fiyat değişimi -1.65%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Based SPX6900 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Based SPX6900 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Based SPX6900 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Based SPX6900 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.65%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Based SPX6900 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.85%
-1.65%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵
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