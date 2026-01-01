Bugünkü BaseShake Fiyatı

Bugünkü BaseShake (BASESHAKE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5,17 değişim gösterdi. Mevcut BASESHAKE / USD dönüşüm oranı BASESHAKE başına -- şeklindedir.

BaseShake, şu anda piyasa değeri açısından $ 630.454 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BASESHAKE şeklindedir. Son 24 saat içinde BASESHAKE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00373689 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BASESHAKE, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde -%17,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BaseShake (BASESHAKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 630,45K$ 630,45K $ 630,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 630,45K$ 630,45K $ 630,45K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

