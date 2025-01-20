BBAChain Fiyatı (BBA)
Bugün için canlı BBAChain (BBA) fiyatı, 1.055 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BBA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BBAChain Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 325.82K USD
- Gün içindeki BBAChain fiyat değişimi -2.47%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, BBAChain / USD fiyat değişimi, $ -0.026771303959862.
Son 30 gün içerisinde, BBAChain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BBAChain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BBAChain / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.026771303959862
|-2.47%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BBAChain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.73%
-2.47%
-2.50%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.
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|1 BBA / AUD
A$1.69855
|1 BBA / GBP
￡0.8651
|1 BBA / EUR
€1.0128
|1 BBA / USD
$1.055
|1 BBA / MYR
RM4.73695
|1 BBA / TRY
₺37.5369
|1 BBA / JPY
¥164.86485
|1 BBA / RUB
₽107.4412
|1 BBA / INR
₹91.31025
|1 BBA / IDR
Rp17,295.0792
|1 BBA / PHP
₱61.7386
|1 BBA / EGP
￡E.53.09815
|1 BBA / BRL
R$6.42495
|1 BBA / CAD
C$1.5192
|1 BBA / BDT
৳128.17195
|1 BBA / NGN
₦1,645.8633
|1 BBA / UAH
₴44.4155
|1 BBA / VES
Bs56.97
|1 BBA / PKR
Rs293.9441
|1 BBA / KZT
₸559.6775
|1 BBA / THB
฿36.1443
|1 BBA / TWD
NT$34.5618
|1 BBA / CHF
Fr0.96005
|1 BBA / HKD
HK$8.2079
|1 BBA / MAD
.د.م10.5922