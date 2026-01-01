Bugünkü Bean Coin Fiyatı

Bugünkü Bean Coin (BEAN) fiyatı $ 0,00022897 olup, son 24 saatte % 0,20 değişim gösterdi. Mevcut BEAN / USD dönüşüm oranı BEAN başına $ 0,00022897 şeklindedir.

Bean Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 205.615 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 898,01M BEAN şeklindedir. Son 24 saat içinde BEAN, $ 0,00022797 (en düşük) ile $ 0,00023016 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00223583 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00022797 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEAN, son bir saatte -- ve son 7 günde -%4,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bean Coin (BEAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 205,62K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 205,62K Dolaşım Arzı 898,01M Toplam Arz 898.014.656,4178563

