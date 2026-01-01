Bugünkü BEARY Fiyatı

Bugünkü BEARY (BEARY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,24 değişim gösterdi. Mevcut BEARY / USD dönüşüm oranı BEARY başına -- şeklindedir.

BEARY, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.831,0 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 989,71M BEARY şeklindedir. Son 24 saat içinde BEARY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00268921 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEARY, son bir saatte +%0,16 ve son 7 günde +%0,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BEARY (BEARY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,83K$ 8,83K $ 8,83K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,83K$ 8,83K $ 8,83K Dolaşım Arzı 989,71M 989,71M 989,71M Toplam Arz 989.710.456,9532083 989.710.456,9532083 989.710.456,9532083

Şu anki BEARY piyasa değeri $ 8,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BEARY arzı 989,71M olup, toplam arzı 989710456.9532083. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,83K.