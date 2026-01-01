Bugünkü Beaver Coin Fiyatı

Bugünkü Beaver Coin (BEAVER) fiyatı $ 0,00002066 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut BEAVER / USD dönüşüm oranı BEAVER başına $ 0,00002066 şeklindedir.

Beaver Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.345,45 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 694,48M BEAVER şeklindedir. Son 24 saat içinde BEAVER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00021349 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000509 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEAVER, son bir saatte -- ve son 7 günde -%4,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Beaver Coin (BEAVER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,35K$ 14,35K $ 14,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,66K$ 14,66K $ 14,66K Dolaşım Arzı 694,48M 694,48M 694,48M Toplam Arz 709.650.731,2191441 709.650.731,2191441 709.650.731,2191441

