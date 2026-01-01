Bugünkü Beavers by CEDEN Fiyatı

Bugünkü Beavers by CEDEN (BEAVER) fiyatı $ 0,00000196 olup, son 24 saatte % 23,25 değişim gösterdi. Mevcut BEAVER / USD dönüşüm oranı BEAVER başına $ 0,00000196 şeklindedir.

Beavers by CEDEN, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.165,09 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 6,19B BEAVER şeklindedir. Son 24 saat içinde BEAVER, $ 0,00000195 (en düşük) ile $ 0,00000257 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00018937 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000195 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BEAVER, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%95,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Beavers by CEDEN (BEAVER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,17K$ 12,17K $ 12,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,17K$ 12,17K $ 12,17K Dolaşım Arzı 6,19B 6,19B 6,19B Toplam Arz 6.193.129.899,420728 6.193.129.899,420728 6.193.129.899,420728

