Bugünkü Belgian Malinois Fiyatı

Bugünkü Belgian Malinois (BELG) fiyatı $ 0,493274 olup, son 24 saatte % 20,93 değişim gösterdi. Mevcut BELG / USD dönüşüm oranı BELG başına $ 0,493274 şeklindedir.

Belgian Malinois, şu anda piyasa değeri açısından $ 449.125 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 910,50K BELG şeklindedir. Son 24 saat içinde BELG, $ 0,37518 (en düşük) ile $ 0,696807 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,62 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02682373 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BELG, son bir saatte -%7,36 ve son 7 günde +%4,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Belgian Malinois (BELG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 449,13K$ 449,13K $ 449,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 463,92K$ 463,92K $ 463,92K Dolaşım Arzı 910,50K 910,50K 910,50K Toplam Arz 940.494,1994556253 940.494,1994556253 940.494,1994556253

Şu anki Belgian Malinois piyasa değeri $ 449,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BELG arzı 910,50K olup, toplam arzı 940494.1994556253. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 463,92K.