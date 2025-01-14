believe in something Fiyatı (DTF)
Bugün için canlı believe in something (DTF) fiyatı, 0.01001569 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.09M USD. DTF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
believe in something Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 639.64K USD
- Gün içindeki believe in something fiyat değişimi -15.57%
- Dolaşımdaki arz: 999.98M USD.
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Gün içerisinde, believe in something / USD fiyat değişimi, $ -0.00184711746885187.
Son 30 gün içerisinde, believe in something / USD fiyat değişimi, $ -0.0006123332.
Son 60 gün içerisinde, believe in something / USD fiyat değişimi, $ +0.0006247797.
Son 90 gün içerisinde, believe in something / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00184711746885187
|-15.57%
|30 Gün
|$ -0.0006123332
|-6.11%
|60 Gün
|$ +0.0006247797
|+6.24%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel believe in something fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.69%
-15.57%
-43.38%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Believe In Something Manifesto: In the Wise Words of “Meme Buffet” --- ### Rule #1: Always HODL Rule #1 of the Meme Coin Index is simple: Never underestimate the power of internet-driven degens. --- ### Rule #2: There will always be a max of 21 Meme Coins in the Meme Buffet Index “$DTF” is the first 1/21 index meme coin and Will Never Dip Below 1% weight in the index. Our secret weapon: “Believe In Something” (ticker: DTF). Contract Address: EmhVWGUa2Q9PN4QjzFjvuVyzFKg4s3ERwjKR9dQDpump --- ### Rule #3: Fundamentals? Never Heard of 'Em Fundamentals are for suckers—mindshare is our KPI. True leadership is a trust, and fulfilling it with integrity and justice is the mark of a true believer — a leader worthy of a cult following. - "Meme Indexer"
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