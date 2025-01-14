bemo Staked TON Fiyatı (STTON)
Bugün için canlı bemo Staked TON (STTON) fiyatı, 5.6 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 40.89M USD. STTON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
bemo Staked TON Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 320.21K USD
- Gün içindeki bemo Staked TON fiyat değişimi -0.00%
- Dolaşımdaki arz: 7.27M USD.
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Gün içerisinde, bemo Staked TON / USD fiyat değişimi, $ -0.000216114984714.
Son 30 gün içerisinde, bemo Staked TON / USD fiyat değişimi, $ -0.7202036800.
Son 60 gün içerisinde, bemo Staked TON / USD fiyat değişimi, $ -0.0262852800.
Son 90 gün içerisinde, bemo Staked TON / USD fiyat değişimi, $ +0.176966868007492.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000216114984714
|-0.00%
|30 Gün
|$ -0.7202036800
|-12.86%
|60 Gün
|$ -0.0262852800
|-0.46%
|90 Gün
|$ +0.176966868007492
|+3.26%
En güncel bemo Staked TON fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.27%
-0.00%
-7.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
bemo is a non-custodial liquid staking protocol built on The Open Network (TON) blockchain. It is the first liquid staking application on TON. bemo allows users to stake TON tokens and receive stTON tokens in return, which can be freely used in DeFi while continuously earning staking rewards. Users stake TON tokens in the bemo app. After confirming the transaction, they receive stTON tokens, representing their share in the staking pool. The amount of stTON received is determined by the smart contract based on the current stTON/TON exchange rate. The staked TON tokens join the overall staking pool, which supports the TON blockchain. For this, they receive rewards. After each validation round, the rewards, minus the bemo fee, are added to the staking pool, increasing its size. As the staking pool grows, so does the price of stTON. The bemo Incentive Program aims to engage users and deepen their understanding of DeFi on the TON blockchain. With bemo, you already earn staking rewards and additional yield on your stTON in DeFi. The incentive program allows users to earn stXP for actions with stTON tokens: minting, holding, providing liquidity for DEX, and lending. In Q4 2024, users will be able to convert stXP into $BMO tokens.
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|1 STTON / AUD
A$9.072
|1 STTON / GBP
￡4.536
|1 STTON / EUR
€5.432
|1 STTON / USD
$5.6
|1 STTON / MYR
RM25.2
|1 STTON / TRY
₺198.688
|1 STTON / JPY
¥882.392
|1 STTON / RUB
₽575.344
|1 STTON / INR
₹485.072
|1 STTON / IDR
Rp91,803.264
|1 STTON / PHP
₱328.384
|1 STTON / EGP
￡E.282.8
|1 STTON / BRL
R$34.104
|1 STTON / CAD
C$8.008
|1 STTON / BDT
৳680.68
|1 STTON / NGN
₦8,682.128
|1 STTON / UAH
₴237.44
|1 STTON / VES
Bs296.8
|1 STTON / PKR
Rs1,560.72
|1 STTON / KZT
₸2,973.936
|1 STTON / THB
฿194.376
|1 STTON / TWD
NT$185.136
|1 STTON / CHF
Fr5.096
|1 STTON / HKD
HK$43.568
|1 STTON / MAD
.د.م56.336