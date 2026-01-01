Bugünkü BENQI Fiyatı

Bugünkü BENQI (QI) fiyatı $ 0,00307762 olup, son 24 saatte % 3,47 değişim gösterdi. Mevcut QI / USD dönüşüm oranı QI başına $ 0,00307762 şeklindedir.

BENQI, şu anda piyasa değeri açısından $ 22.184.370 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,20B QI şeklindedir. Son 24 saat içinde QI, $ 0,00291093 (en düşük) ile $ 0,00311224 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,39417 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00291093 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, QI, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde -%0,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BENQI (QI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 22,18M$ 22,18M $ 22,18M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,18M$ 22,18M $ 22,18M Dolaşım Arzı 7,20B 7,20B 7,20B Toplam Arz 7.200.000.000,0 7.200.000.000,0 7.200.000.000,0

