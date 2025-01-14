BENQI Liquid Staked AVAX Fiyatı (SAVAX)
Bugün için canlı BENQI Liquid Staked AVAX (SAVAX) fiyatı, 41.33 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 305.25M USD. SAVAX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BENQI Liquid Staked AVAX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.34M USD
- Gün içindeki BENQI Liquid Staked AVAX fiyat değişimi -4.46%
- Dolaşımdaki arz: 7.39M USD.
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Gün içerisinde, BENQI Liquid Staked AVAX / USD fiyat değişimi, $ -1.93328894552803.
Son 30 gün içerisinde, BENQI Liquid Staked AVAX / USD fiyat değişimi, $ -12.0265753700.
Son 60 gün içerisinde, BENQI Liquid Staked AVAX / USD fiyat değişimi, $ +4.6589779790.
Son 90 gün içerisinde, BENQI Liquid Staked AVAX / USD fiyat değişimi, $ +8.70161742169698.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -1.93328894552803
|-4.46%
|30 Gün
|$ -12.0265753700
|-29.09%
|60 Gün
|$ +4.6589779790
|+11.27%
|90 Gün
|$ +8.70161742169698
|+26.67%
En güncel BENQI Liquid Staked AVAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.35%
-4.46%
-21.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
BENQI Liquid Staking is the first liquid staking protocol for Avalanche. Users stake AVAX with BENQI, and receive sAVAX, an interest bearing version of AVAX. This allows users to earn both the rewards for securing the Avalanche network and from the world of DeFi.
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|1 SAVAX / AUD
A$66.9546
|1 SAVAX / GBP
￡33.4773
|1 SAVAX / EUR
€40.0901
|1 SAVAX / USD
$41.33
|1 SAVAX / MYR
RM185.985
|1 SAVAX / TRY
₺1,466.3884
|1 SAVAX / JPY
¥6,512.3681
|1 SAVAX / RUB
₽4,246.2442
|1 SAVAX / INR
₹3,580.0046
|1 SAVAX / IDR
Rp677,540.8752
|1 SAVAX / PHP
₱2,423.5912
|1 SAVAX / EGP
￡E.2,087.165
|1 SAVAX / BRL
R$251.6997
|1 SAVAX / CAD
C$59.1019
|1 SAVAX / BDT
৳5,023.6615
|1 SAVAX / NGN
₦64,077.2054
|1 SAVAX / UAH
₴1,752.392
|1 SAVAX / VES
Bs2,190.49
|1 SAVAX / PKR
Rs11,518.671
|1 SAVAX / KZT
₸21,948.7098
|1 SAVAX / THB
฿1,434.5643
|1 SAVAX / TWD
NT$1,366.3698
|1 SAVAX / CHF
Fr37.6103
|1 SAVAX / HKD
HK$321.5474
|1 SAVAX / MAD
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