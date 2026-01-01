Bugünkü Beta Finance Fiyatı

Bugünkü Beta Finance (BETA) fiyatı $ 0,02884347 olup, son 24 saatte % 21,18 değişim gösterdi. Mevcut BETA / USD dönüşüm oranı BETA başına $ 0,02884347 şeklindedir.

Beta Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 28.786.218 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B BETA şeklindedir. Son 24 saat içinde BETA, $ 0,02814625 (en düşük) ile $ 0,03695353 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 3,45 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BETA, son bir saatte +%0,25 ve son 7 günde +%128,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Beta Finance (BETA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 28,79M$ 28,79M $ 28,79M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,79M$ 28,79M $ 28,79M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Beta Finance piyasa değeri $ 28,79M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BETA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,79M.