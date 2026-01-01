Bugünkü BFUSD Fiyatı

Bugünkü BFUSD (BFUSD) fiyatı $ 0,998381 olup, son 24 saatte % 0,02 değişim gösterdi. Mevcut BFUSD / USD dönüşüm oranı BFUSD başına $ 0,998381 şeklindedir.

BFUSD, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.317.900.755 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,32B BFUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde BFUSD, $ 0,997984 (en düşük) ile $ 0,998577 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,007 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,99712 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BFUSD, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BFUSD (BFUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,32B$ 1,32B $ 1,32B Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,32B$ 1,32B $ 1,32B Dolaşım Arzı 1,32B 1,32B 1,32B Toplam Arz 1.320.000.000,0 1.320.000.000,0 1.320.000.000,0

