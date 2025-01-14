BHNetwork Fiyatı (BHAT)
Bugün için canlı BHNetwork (BHAT) fiyatı, 0.00517256 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 933.55K USD. BHAT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BHNetwork Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.13K USD
- Gün içindeki BHNetwork fiyat değişimi -0.23%
- Dolaşımdaki arz: 180.35M USD.
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Gün içerisinde, BHNetwork / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BHNetwork / USD fiyat değişimi, $ -0.0016731079.
Son 60 gün içerisinde, BHNetwork / USD fiyat değişimi, $ -0.0008374881.
Son 90 gün içerisinde, BHNetwork / USD fiyat değişimi, $ -0.000038348147740558.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.23%
|30 Gün
|$ -0.0016731079
|-32.34%
|60 Gün
|$ -0.0008374881
|-16.19%
|90 Gün
|$ -0.000038348147740558
|-0.73%
En güncel BHNetwork fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.29%
-0.23%
-20.27%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What Is BH Network (BHAT-c1fde3)? BH Network startup is a web 3.0 company hub that aims to build products on the Elrond Network blockchain. The main fuel for all these products will be the BHAT token - the utility governance token for the BH Network hub. The first product focuses on fixing the problems of freelancers: They face FIAT marketplace issues such as high fees, bias toward established sellers, long wait times, and fraudulent chargebacks. Blockchain technology and custom algorithms will reduce those issues to almost zero, providing freelancers and their customers with a safe, fair, and fast new marketplace. Second, the BHero Launchpad is a regulated incubator gateway for projects willing to enter into the cryptocurrency sphere. The team will rigorously vet each project before offering the most disruptive and valuable projects with assistance and guidance in becoming legally compliant and prepared in every aspect of web3 business before having the final step - the public sale within the launchpad.
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|1 BHAT / AUD
A$0.0083278216
|1 BHAT / GBP
￡0.0041897736
|1 BHAT / EUR
€0.0050173832
|1 BHAT / USD
$0.00517256
|1 BHAT / MYR
RM0.0233282456
|1 BHAT / TRY
₺0.1835224288
|1 BHAT / JPY
¥0.813643688
|1 BHAT / RUB
₽0.5314288144
|1 BHAT / INR
₹0.4481505984
|1 BHAT / IDR
Rp84.7960520064
|1 BHAT / PHP
₱0.3034740952
|1 BHAT / EGP
￡E.0.2612660056
|1 BHAT / BRL
R$0.0315008904
|1 BHAT / CAD
C$0.0073967608
|1 BHAT / BDT
৳0.628724668
|1 BHAT / NGN
₦8.0194335728
|1 BHAT / UAH
₴0.219316544
|1 BHAT / VES
Bs0.27414568
|1 BHAT / PKR
Rs1.441592472
|1 BHAT / KZT
₸2.7469397136
|1 BHAT / THB
฿0.1793326552
|1 BHAT / TWD
NT$0.1711082848
|1 BHAT / CHF
Fr0.0047070296
|1 BHAT / HKD
HK$0.0402425168
|1 BHAT / MAD
.د.م0.0521911304