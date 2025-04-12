BIAO on SOL Fiyatı (BIAO)
Bugün için canlı BIAO on SOL (BIAO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 306.85K USD. BIAO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BIAO on SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki BIAO on SOL fiyat değişimi +15.07%
- Dolaşımdaki arz: 999.90M USD.
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Gün içerisinde, BIAO on SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BIAO on SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BIAO on SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BIAO on SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+15.07%
|30 Gün
|$ 0
|-53.91%
|60 Gün
|$ 0
|-76.14%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BIAO on SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.77%
+15.07%
-5.09%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meet BIAO, the ultimate panda meme sensation that’s bringing the playful charm of Asia to the crypto world! With its cheeky expressions and meme-worthy antics, BIAO is here to spread laughter and good vibes, one bamboo stalk at a time. Inspired by the iconic humor of Asian meme culture, $BIAO is more than just a token—it’s a movement of fun and connection. Whether it’s making you laugh with its silly faces or inspiring you with its unshakeable chill, $BIAO embodies the playful spirit of pandas and the creativity of memes. This token is all about building a community that values fun, inclusivity, and a good laugh.
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