Bugünkü Bikera Fiyatı

Bugünkü Bikera (IMERA) fiyatı $ 0,00001798 olup, son 24 saatte % 0,49 değişim gösterdi. Mevcut IMERA / USD dönüşüm oranı IMERA başına $ 0,00001798 şeklindedir.

Bikera, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.972,94 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,81M IMERA şeklindedir. Son 24 saat içinde IMERA, $ 0,00001759 (en düşük) ile $ 0,00001818 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00012013 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001497 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IMERA, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde +%1,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Bikera (IMERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,97K$ 17,97K $ 17,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,97K$ 17,97K $ 17,97K Dolaşım Arzı 999,81M 999,81M 999,81M Toplam Arz 999.806.438,486462 999.806.438,486462 999.806.438,486462

