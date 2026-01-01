Bugünkü BILLBOARD Fiyatı

Bugünkü BILLBOARD (BILLBOARD) fiyatı $ 0,00004386 olup, son 24 saatte % 17,86 değişim gösterdi. Mevcut BILLBOARD / USD dönüşüm oranı BILLBOARD başına $ 0,00004386 şeklindedir.

BILLBOARD, şu anda piyasa değeri açısından $ 41.138 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 937,91M BILLBOARD şeklindedir. Son 24 saat içinde BILLBOARD, $ 0,00003649 (en düşük) ile $ 0,00004736 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00026234 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001498 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BILLBOARD, son bir saatte -%7,28 ve son 7 günde +%55,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

BILLBOARD (BILLBOARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 41,14K$ 41,14K $ 41,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 41,14K$ 41,14K $ 41,14K Dolaşım Arzı 937,91M 937,91M 937,91M Toplam Arz 937.906.538,222531 937.906.538,222531 937.906.538,222531

Şu anki BILLBOARD piyasa değeri $ 41,14K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BILLBOARD arzı 937,91M olup, toplam arzı 937906538.222531. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 41,14K.