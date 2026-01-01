Bugünkü Binance Goat Fiyatı

Bugünkü Binance Goat (币安山羊) fiyatı $ 0,0018809 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut 币安山羊 / USD dönüşüm oranı 币安山羊 başına $ 0,0018809 şeklindedir.

Binance Goat, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.880.898 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 币安山羊 şeklindedir. Son 24 saat içinde 币安山羊, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01094874 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0006001 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 币安山羊, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Binance Goat (币安山羊) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,88M$ 1,88M $ 1,88M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,88M$ 1,88M $ 1,88M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Binance Goat piyasa değeri $ 1,88M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 币安山羊 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,88M.